Tøyen-skytingen etterforskes som drapsforsøk

NTB

Skytingen på Tøyen i Oslo lørdag kveld etterforskes som et drapsforsøk. 18-åringen som ble skutt, er utenfor livsfare.

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde i området rundt Tøyen torg, klokken 21.15 lørdag kveld. Da ble en ung mann skutt i overkroppen.

– Han som ble skutt, er en ung mann på 18 år, sier Grete Lien Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Søndag ettermiddag var fortsatt ingen pågrepet. Metlid sier skytingen etterforskes som et drapsforsøk.

Til VG sier Metlid at 18-åringen er kjent for politiet og at angrepet ikke framstår som tilfeldig.

Ønsker å gjøre alt vi kan

– Vi kjenner ham som del av miljø på Tøyen/Grønland. Men det er viktig å presisere at han er et offer i denne saken, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for finne den som skjøt ham, sier hun.

Skadene omtales som svært alvorlige, men tilstanden er stabil og 18-åringen er utenfor livsfare, ifølge politiet. Han er foreløpig ikke avhørt.

Politiet opplyste lørdag at skyteepisoden trolig skjedde i tilknytning til en sushirestaurant, og at den fant sted utendørs.

Pågående konflikt

– Vi vil gjerne komme i kontakt med publikum som har vært vitne eller vært i området, som kan ha opplysninger som kan hjelpe saken, sa krimvaktleder ved Oslo politidistrikt Mona Nordby til NTB søndag morgen.

Hun sier at politiet er kjent med at det er en pågående konflikt i området, og at de undersøker om hendelsen kan ha noe med denne å gjøre.

Hva slags konflikt det er snakk om, ønsker politiet ikke kommentere.