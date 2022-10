Harald Rønneberg mistet moren: – Utrolig vondt

Det meddeler programlederen på Instagram.

«Kjære fine mamma. Da var vår reise over», skriver Rønneberg i innlegget han har delt med sine 80.000 følgere.

Han beskriver tapet som utrolig vondt, og forteller om hvor takknemlig han er for at han fikk ha moren i livet sitt så lenge.

– Du har betydd alt for meg! Og det er jeg så glad for at jeg fikk fortalt deg mange ganger. Jeg kommer til å savne deg dypt, mamma. Våre daglige samtaler, den herlige humoren din, den urokkelige støtten din og sikkert uendelig mye mer jeg ikke klarer å komme på nå. Hvil i fred. Jeg elsker deg for alltid.

Harald Rønneberg er en av Norges mest kjente programledere. I 2003 inntok han TV-skjermene da han ledet «Idol» med Thomas Numme. Etter dette tok de to over «Senkveld», før han i senere tid har ledet sitt eget TV-program «Helt Harald».

Rønneberg har mottatt flere priser i løpet av sin karriere, blant annet Gullruten, Årets TV-navn og Komiprisen.