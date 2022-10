Politiet leter fortsatt etter gjerningsperson etter skyteepisoden på Tøyen

NTB

Ingen personer var søndag morgen pågrepet etter at en ung mann ble skutt og alvorlig skadd på Tøyen i Oslo lørdag kveld.

– Mannen som ble skutt, er fortsatt alvorlig skadd, sier krimvaktleder ved Oslo politidistrikt Mona Nordby til NTB søndag morgen.

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde i området rundt Tøyen torg, klokken 21.15 lørdag kveld. Da ble en ung mann skutt i overkroppen.

Politiet opplyste lørdag at skyteepisoden trolig skjedde i tilknytning til en sushirestaurant, og at den fant sted utendørs.

– Det er ingen som så langt er pågrepet, sier Nordby.

– Men vi jobber fortsatt med teknisk og taktisk etterforskning. Blant annet med videoovervåking og vitneavhør, sier krimvaktlederen.

Politiet opplyser at det ikke er noe som tyder på at det var snakk om en tilfeldig episode, og at politiets hypotese er at det er en relasjon mellom gjerningsperson og fornærmede.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med publikum som har vært vitne eller vært i området, som kan ha opplysninger som kan hjelpe saken, sier Nordby.

Hun sier at politiet er kjent med at det er en pågående konflikt i området, og at de undersøker om hendelsen kan ha noe med denne å gjøre.

Hva slags konflikt det er snakk om, ønsker politiet ikke kommentere.