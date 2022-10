NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 23. oktober.

Boligblokk evakuert etter bilbrann

100–150 beboere ble evakuert fra fire blokkoppganger i Bærum på grunn av kraftig røykutvikling i natt. Røyken viste seg å komme fra en brann i to biler i garasjeanlegget. Det er ikke meldt om folk som har fått i seg røyk.

Person havnet under bybanen i Bergen

En mann ble kjørt til sykehus etter å ha havnet under bybanen ved Gamle Nygårdsbro i Bergen i natt. Politiet fikk melding om ulykken klokken 1.05, forteller operasjonsleder Knut Dahl-Michalsen i Vest politidistrikt til NTB. Noe senere opplyste han at mannen var våken og bevisst og fikk behandling på Haukeland universitetssjukehus.

Ukraina ber om rask hjelp

Ukraina trenger ny ammunisjon fra Tyskland raskt, sier statsminister Denys Sjmyhal til søndagsutgaven av avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Det handler bokstavelig talt om dager, sier statsministeren, som også ber om støysendere for å sette droner ut av spill. Sjmyhal roser samtidig den nylige leveringen fra Tyskland av luftforsvarssystemet Iris-T. Dette systemet er nå i bruk og har «allerede reddet mange, mange liv», uttaler han.

Seks fryktes døde i flystyrt

Seks personer fryktes omkommet etter at et småfly styrtet i sjøen utenfor Costa Rica. I natt norsk tid ble det bekreftet at to av de seks er funnet omkommet. Eiendeler er også funnet. Det var fem tyskere om bord i tillegg til en sveitsisk flyger. Det antas at forretningsmannen Rainer Schaller, som står bak treningssenterkjedene Gold's Gym og McFit, var om bord.

Ferrari best i USA-kvalifisering – Sainz i pole

Ferrari-bilene noterte de beste tidene i kvalifiseringen til USAs Grand Prix i Formel 1. Carlos Sainz har beste startposisjon i søndagens VM-runde. Ved siden av seg får han imidlertid verdensmester Max Verstappen i Red Bull. Charles Leclerc flyttes nemlig tilbake ti plasser i startfeltet som straff for et motorbytte. Han starter som nummer 12 på en bane der ingen har vunnet et løp uten å starte i første rekke.

Red Bull-grunnlegger død

Den østerrikske milliardæren Dietrich Mateschitz er død, 78 år gammel. Mateschitz var medgrunnlegger av energidrikkselskapet Red Bull og grunnlegger og eier av Red Bull Formula One.