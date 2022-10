– Det er den hvite manns verdensbilde

Nina Kristiansen - Forskning.no

– Vi jobber med tiltak for å få flere kvinner til å skrive på Wikipedia, og med å få mer innhold om kvinner, sier Elisabeth Carrera i Wikimedia Norge.

Wikipedia finnes på mer enn 300 språk. Nettleksikonet er tilgjengelig i de fleste land. Det er blant de mest besøkte nettstedene i verden. I Norge er det på 15. plass.

Men uansett land og språk har de de en ting til felles: det er menn som lager innholdet.

Morten Olsen Haugen skriver artikler på Wikipedia Norge. Det har han gjort i 17 år, og er dermed en av veteranene. Han bekrefter at Wikipedia har et mannlig perspektiv.

– Det blir den hvite mannens verdensbilde. Wikipedia har mer informasjon om Harry Potter enn om Indonesia og mer om James Bond enn om Afrika, sier Haugen til forskning.no.

– Tenker at de har kunnskap om veldig mange ting

Mellom 85 og 90 prosent av skribentene på norske Wikipedia er menn. De har skrevet 90 prosent av innholdet, ifølge Wikipedias egen artikkel om kjønnsforskjellene.

– Skribentene er ofte menn som leser populærvitenskap og ser dokumentarer på TV og tenker at de har kunnskap om veldig mange ting, sier Haugen til forskning.no.

Det er også flest mannlige skribenter internasjonalt.

– Jeg leste et sted at Wikipedia har skapt suksess ved å la nerder med OCD kontrollere hverandre, sier Morten Olsen Haugen, en av skribentene på Wikipedia. (Foto fra Zoom: Nina Kristiansen)

Debattmiljøet stopper kvinnene

Den amerikanske stiftelsen Wikimedia har selv undersøkt kjønnsbalansen blant skribentene. Det har også forskere gjort. De finner samme tall som for Norge, opptil 90 prosent er menn.

Amerikanske forskere undersøkte årsakene til kjønnsgapet. De intervjuet 25 erfarne skribenter som alle var kvinner. De pekte på debattmiljøet innad i Wikipedia som en viktig årsak til at kvinner ikke deltar.

– Kvinner blir trakassert når de skriver og redigerer innhold på Wikipedia, sa professor Wanda Pratt da studien ble publisert i 2019, ifølge en pressemelding fra University of Washington.

Kvinners eget problem

Problemet ble oppfattet som kvinnenes eget problem, ifølge studien. De møtte utsagn som at kvinner ikke liker kritikk og konflikt, og at de manglet de tekniske ferdighetene for å redigere.

– Hvis du alltid får negativ respons på det du gjør, vil du da fortsette? spurte Pratt.

Wikipedia-samfunnet er oppmerksom på kjønnsgapet. De jobber med å gjøre debattmiljøet tryggere for alle skribenter, ifølge de amerikanske forskerne.

I 2020 vedtok den amerikanske stiftelsen, Wikimedia, etiske retningslinjer for wikipedianerne. Retningslinjene går ut på å fremme respekt og støtte, og de slår ned på uakseptabel oppførsel og trakassering.

- Vi jobber med å få opp andelen kvinner blant Wikipedia-skribentene, sier Elisabeth Carrera. Hun er daglig leder i Wikimedia Norge.

Elisabeth Carrera er daglig leder for Wikimedia Norge. Den frivillige organisasjonen støtter opp om arbeidet til Wikipedia, men har ingenting med selve innholdet å gjøre.

Tøft også i Norge

Også i Norge har et tøft debattmiljø vært et problem.

– Vi må tåle uenigheter om fag og innholdet i artiklene. Sånn skal det være i kunnskapsproduksjon. Men miljøet slår ned på trolling og personlige angrep, sier Carrera til forskning.no.

Hun forteller at enkelte skribenter har følt seg dårlig behandlet av andre.

– Slik ligner Wikipedia på andre digitale brukermiljøer. Folk blir utsatt for skyts på grunn av for eksempel kjønn og religion. Det er et evig problem, men fryktelig leit.

Noen kvinner velger kjønnsnøytrale brukernavn eller å redigere anonymt.

– En av skribentene som bidrar mest på norske Wikipedia, har valgt å være anonym. Hele Wikipedia-miljøet lurer på hvem «Erik den yngre» er, forteller Carrera.

Wikimedia Norge arrangerer skriveverksteder for kvinner i Norge, og de samarbeider internasjonalt om tiltak for kvinnelige bidragsytere. Det finnes regler om inkluderende møter, og de har et varslingssystem for brukere som opplever trakassering.

Hittil har det ikke kommet formelle varsler. Men administratorene på Wikipedia, som er brukere med spesielle rettigheter, har kastet ut brukere som oppfører seg dårlig mot andre.

Wikipedia handler mest om menn

Det er også flere menn som slår opp i og leser Wikipedia, ifølge undersøkelsen fra UNU. Internasjonalt har Wikipedia 69 prosent mannlige lesere og 31 prosent kvinnelige.

Det kan henge sammen med innholdet på nettleksikonet. For også det er mannsdominert.

Bare en fjerdedel av biografiene på norske Wikipedia er om kvinner. Artiklene om kjente menn er ofte lengre og har flere detaljer, ifølge Wikipedia selv.

– Wikipedia har i stor grad blitt skrevet av hvite, europeiske og nordamerikanske menn. Vi jobber for å få opp et mangfold av stemmer, sier Carrera.

Wikimedia Norge har flere prosjekter for å rette opp den manglende kjønnsbalansen i innholdet på Wikipedia.

Skrivekampanjer

De jobber opp mot organisasjoner og institusjoner for å få fram lister over kvinner som bør bli omtalt på Wikipedia. De arrangerer seminarer og skriveverksteder, og de samarbeider med Nasjonalbiblioteket for å få inn flere kvinnelige forfattere, fotografer og kunstnere.

– Vi arrangerer skrivekampanje hvert år, kalt Kvinner i Rødt, for å få mer innhold om kvinner.

Men de stopper ikke ved kjønn.

Wikimedia kartlegger andre hull i nettleksikonet. For eksempel hadde de et prosjekt i Skeivt kulturår 2022.

– Dette er et tema som trenger bedre dekning på Wikipedia. Nå har vi 70 nye artikler om skeiv kulturhistorie, skrevet av studenter på OsloMet og frivillige, forteller Carrera.

Det norske prosjektet inspirerte Wikimedia Sør-Afrika til å gå i gang med et lignende prosjekt.

De jobber også med å få inn mer samisk innhold og større samisk representasjon blant skribentene.

(Denne saken ble først publiserrt på Forskning.no).