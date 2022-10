Russer pågrepet for droneflyging i Ullensvang varetektsfengsles ikke – politiet anker

NTB

Den russiske statsborgeren som torsdag ble pågrepet for å ha fløyet drone, blir ikke varetektsfengslet av Hordaland tingrett. Politiet har anket avgjørelsen.

Det er Bergensavisen som skriver at påtalemyndigheten anker kjennelsen.

Retten har kommet fram til at varetektsfengsling er uforholdsmessig, ifølge kjennelsen fra Hordaland tingrett. Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling, mens russeren selv motsatte seg fengsling.

Begrunnelsen er blant annet at mannen i 30-årene ikke har vært klar over uaktsomheten han utviste. Russiske statsborgere har ikke lov til å fly drone i Norge i henhold til sanksjonsreglementet.

Videre er det ikke holdepunkter for at mannen har filmet noe annet enn natur.

Mannens forsvarer Einar Råen uttalte til Bergensavisen tidligere lørdag at hans klient er en vanlig russisk statsborger som tar bilder av natur som turister flest.

Fikk beskjed av politiet

Til Bergens Tidende sier mannen at han ikke var klar over at han gjorde noe ulovlig. Russeren viser til at han 13. oktober ble stoppet med dronen av norsk politi, og at han da ble kontrollert.

– De lot meg reise videre og sa ikke noe om at det er ulovlig. Jeg har ikke gjort noe ulovlig, og det var umulig å finne ut av reglene, selv om jeg prøvde å sjekke før jeg dro, sier han videre.

Kjennelsen forklarer at mannen fikk beskjed om at han kunne fly med drone så lenge han bare filmet naturen.

I retten forklarte mannen at han fikk en skjermdump tilsendt av sine venner i Russland fra en artikkel om en russer som ble pågrepet i Norge på grunn av flyging med drone.

Retten påpeker at mannen dermed fikk en sterk oppfordring til å høre med norske myndigheter om droneflygingen var lovlig.

PST pågrep ham på stedet

PST bekrefter til Bergensavisen at den siktede russeren først ble stoppet av politiet et annet sted i landet.

Få dager etter gikk det ut en etterlysning fra PST mot den russiske mannen, som var bakgrunnen for at han ble pågrepet i Ullensvang en uke senere.

– Vurderingen for at han ble etterlyst igjen var at han hadde brutt sanksjonsforskriften. På bakgrunn av det skulle han bli pågrepet på stedet, sier Morten Bernsen, informasjonsdirektør i PST.