Viggo Kristiansen vil ikke betale til de etterlatte i Baneheia-saken

NTB

Viggo Kristiansen vil ikke vil betale erstatning til de etterlatte foreldrene i Baneheia-saken, og kommer til å begjære erstatningsdommen gjenåpnet.

Det sier Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin til VG etter at riksadvokaten fredag kunngjorde at han vil innstille om at Kristiansen frifinnes for Baneheia-drapene.

Kristiansen ble dømt til å betale nesten 1,7 millioner kroner til foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8). Noe av summen ble han dømt til å betale solidarisk sammen med Jan Helge Andersen.

– Viggo Kristiansen kan ikke sitte og betale for noe han ikke har gjort. Det kan ikke staten pålegge ham, sier Sjødin.

Han bekrefter at de kommer til å begjære erstatningsdommen gjenåpnet – og be om at erstatningskravet skal forsvinne.

Foreldrenes bistandsadvokat Audun Beckstrøm sier det er for tidlig for familien å gi noen kommentar til at Kristiansen ikke ønsker å betale erstatningen.

Foreldelsesfristen på 10 år i tvisteloven kan skape problemer for Kristiansen. Den sivile erstatningsdommen ble avsagt i 2002.