Dyreverner må i retten for vanskjøtsel av dyr

NTB

En lokal leder i Dyrebeskyttelsen møter i retten til uken, tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter en inspeksjon som endte med avliving av 55 katter.

Da Mattilsynet kom på inspeksjon hos tiltalte, fant de 62 katter i to ulike bygninger. 55 av dem var så avmagret at de måtte avlives, skriver Nationen. Tilsynet fant også 17 døde katter under inspeksjonen.

Samme dag som Mattilsynet aksjonerte, ble Dyrebeskyttelsens hovedkontor varslet. De tok hånd om 40 katter, som ble plassert hos andre lokalavdelinger.

– Dette er en veldig trist sak for alle som er glad i dyr. Vi fikk ingen varsler, og disse forholdene var helt ukjente for oss før vi ble kontaktet av Mattilsynet i forbindelse med aksjonen, sier veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

– Den aktuelle avdelingen ble lagt ned av landsmøtet vårt etter at Mattilsynet ila dem aktivitetsforbud, sier hun.

Roaldset sier det ikke var noe galt med de 40 kattene som ble omplassert, og at de ikke er en del av saken som skal opp i Vestre Innlandet tingrett tirsdag.

Aktor, politiadvokat Knut Wold, vil ikke si hva slags straff han vil be om.

– Det vil avhenge av de bevisene som blir ført i retten. Men stort sett idømmes fengselsstraff hvis noen blir funnet skyldig i grove overtredelser av dyrevelferdsloven, skriver han i en epost til Nationen.