Høyre åpner for å bli med på oljeskatteendring

NTB

Høyre tilbyr regjeringen et forlik om oljeskattepakken, men nestleder Tina Bru stiller to betingelser.

Regjeringen har foreslått å stramme inn de midlertidige oljeskattereglene som ble vedtatt tidlig i pandemien og som mange mener har vært for rause. Høyre frykter at innstrammingene kan bli enda strengere dersom regjeringen går til SV, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er ingen hemmelighet at vi ikke vil at de skal forhandle dette med SV. Vi frykter det vil ende i stor uforutsigbarhet for Norges største og viktigste næring, sier Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru til avisen.

I tillegg vil peker hun på at det lå et bredt forlik bak da pakken ble vedtatt i juni 2020.

Betingelsene for at Høyre skal være med på et forlik om endringene er at det ikke kommer flere endringer og at oljeselskapene får mer tid til å legge fram utbyggingsplaner som dekkes av de midlertidige reglene. Endringsforslaget kom tre måneder før fristen, noe bransjeorganisasjonen Offshore Norge har kalt «uryddig og krevende».

Bru vil gi oljeselskapene tre måneders forlenget frist.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen skriver i en epost til avisen at regjeringen har en budsjettavtale med SV og derfor skal forhandle med dem.