39-åring dømt for drapsforsøk på sin fraseparerte kone

NTB

En 39 år gammel mann er dømt til seks år og tre måneders fengsel for drapsforsøk etter at hans fraseparerte kone ble stukket med kniv i fjor. Dommen er anket.

Mannen hadde kontaktforbud da han i august i fjor oppsøkte sin fraseparerte kone. Kvinnen ble påført flere knivstikk, men mannen forklarte at selv om han hadde holdt kniven, var det hun som hadde gjort det slik at hun ble skadet. Det trodde ikke retten på, skriver Stavanger Aftenblad.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett beskrives et problemfylt forhold, der også barnevernet har vært involvert. I 2019 hadde kvinnen et opphold på krisesenter, og mannen ble ilagt forbud mot å oppsøke sitt eget hjem. Året etter ble han dømt for å ha tatt kvelertak på kona og skal samtidig ha kommet med drapstrusler mot henne.

Mannen erkjente at han brøt kontaktforbud, og i fengslingsmøter har han erkjent straffskyld for kroppsskade. Men retten finner det altså bevist utover enhver rimelig tvil at han forsøkte å drepe henne.

I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning, og kvinnens bistandsadvokat fikk medhold i sitt krav om skilsmisse ved dom.

Forsvarer Anne Kroken sier den enstemmige dommen er anket til Gulating lagmannsrett.

– Vi er dypt uenige i dommen. Både saksbehandlingen og bevisbedømmelsen er anket, sier hun.