Hadeland Glassverk vurderer delvis nedstenging

NTB

Galopperende strømutgifter gjør at Hadeland Glassverk kan bli nødt til å stenge en av tre smelteovner. Nå ber de regjeringen ordne opp.

I et Facebook-innlegg stilet til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) etterlyser den tradisjonsrike bedriften et strømregime som kan sikre arbeidsplassene.

– Hadeland Glassverk har i 260 år hatt stabile energipriser. Slik er det ikke lenger. 1 av 3 av våre smelteovner slukkes i løpet av få dager, og flere må trolig snart stenges, skriver bedriften i innlegget.

De sier strømregningen er i ferd med å gå fra 2 millioner kroner i året til 40 millioner. De etterlyser strømregimet næringsministeren snakket om i september der kjøper og selger skal bli enige om langsiktige avtaler.

– Det er per i dag ingen som tilbyr langsiktige avtaler til en pris noen har råd til, skriver glassverket og antyder at over 100 ansatte kan miste jobben eller bli permittert «fordi dere ikke klarer å ordne opp».

– Vi ber ikke om strømstøtte, men at noe av den ekstraordinære inntekten som staten nå får inn blir refundert. Det må skje nå, avsluttes innlegget.