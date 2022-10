Søppelbilfører dømt for uaktsomt drap på Nøtterøy

NTB

Føreren av en søppelbil er dømt i Vestfold tingrett til seks måneders fengsel etter en påkjørsel i november 2020 der en 22 år gammel kvinne døde.

Den 36 år gamle mannen er også dømt til å betale 145.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av jentas foreldre, og fradømt førerretten i tre år, skriver Tønsbergs Blad.

Dommen vil høyst sannsynlig bli anket, ifølge mannens forsvarer Jon Anders Hasle.

– Vi er uenige i hvordan faktum skal vurderes. Men nå skal vi lese dommen grundig før vi tar den endelige avgjørelsen om den blir anket eller ikke, sier advokaten.

Det var mandag 23. november 2020 at en kvinne i 20-årene ble rygget på av en søppelbil i et boligfelt på Nøtterøy i Færder kommune. Hun døde av skadene. Politiet besluttet etter ulykken å sikte sjåføren for uaktsomt drap, og det ble tatt ut tiltale i juli i år.

Sjåføren har hele tiden ment at han ikke er skyldig. Retten mener imidlertid at han ikke var tilstrekkelig aktpågivende da han rygget lastebilen.