Gjenopptakelseskommisjonens leder mener kommisjonen må granskes

Siv Hallgren, leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, mener kommisjonen må granskes etter riksadvokatens innstilling i Baneheia-saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Siv Hallgren, leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, mener kommisjonens arbeid granskes etter riksadvokatens innstilling i Baneheia-saken.

Viggo Kristiansen hadde forsøkt å få saken sin gjenopptatt en rekke ganger tidligere før Gjenopptakelseskommisjonen tok begjæringen til følge i fjor.

Avgjørelsen ble truffet under dissens, der tre av kommisjonens medlemmer stemte for gjenopptakelse, mens to stemte mot. Hallgren, som er avtroppende leder for Kommisjonen var en del av mindretallet.

Fredag ble det klart riksadvokaten innstiller på at Viggo Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken.

– Avgjørelsen og redegjørelsen var sterk og klar, og det viser at det var riktig å gjenåpne saken. Nå er det tatt til orde for at saken må gjennomgås på alle plan og stadier. Og det tror jeg er helt riktig, sier Hallgren til Dagsavisen.

På spørsmål om også gjenopptakelseskommisjonens arbeid bør granskes, svarer Hallgren bekreftende.

– Det er helt naturlig at man gjør det, og det er klart at vi skal bidra. Alle må se på hva vi kan lære av denne saken, sier Hallgren.