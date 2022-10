En person siktet etter at to personer omkom i brann i Oppdal 8. oktober

En person er siktet etter at to personer omkom i en boligbrann i Oppdal lørdag 8. oktober. Arkivfoto: Morgan Frelsøy /OPP/ NTB

NTB

Eieren av bygningen som brant i Oppdal 8. oktober, er siktet etter brann- og eksplosjonsvernloven. To personer omkom i brannen i bygningen som ikke var godkjent for utleie

Vedkommende har fått status som siktet på grunn av etterforskningsskrittene politiet har foretatt i saken, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Politiet understreker i en pressemelding fredag at saken etterforskes ut fra flere mulige hypoteser. Det gjenstår blant annet flere undersøkelser og avhør, og politiet er åpne for at både siktelsen og den siktede personens status kan endre seg underveis i etterforskningen.

– Politiet er fortsatt i en tidlig etterforskningsfase og ønsker derfor ikke å gi flere opplysninger på nåværende tidspunkt, sier påtaleansvarlig politiadvokat Sigrid Mediås Rygvold.

To personer mistet livet i brannen, en kvinne og en mann. En tredje person, de to omkomnes 15 år gamle sønn, kom seg ut av bygningen i tide. Alle tre er polske statsborgere.