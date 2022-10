Riksadvokaten beklager på det sterkeste overfor Viggo Kristiansen og hans familie

NTB

Baneheia-saken har fått dypt tragiske konsekvenser for Viggo Kristiansen. Hans nærmeste har lidd et ufattelig tap, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

– Denne saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten. Jeg vil derfor på vegne av hele påtalemyndigheten beklage den urett som er begått mot ham og hans nærmeste, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen frifinnes for drapene for 22 år siden. Viggo Kristiansen har sonet 21 år i fengsel.

– Jeg har den dypeste forståelse for at gjenopptakelsesprosessen og denne avgjørelsen også er en stor belastning for de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Denne beslutningen etterlater noen spørsmål som både de og mange andre ønsker svar på. Vi har en oppgave foran oss i å vurdere hvordan vi kan og skal håndtere Baneheia-saken videre. Vi må finne ut hva som gikk galt, og hvordan vi kan forhindre at noe slikt skjer på nytt, sier riksadvokat Jørn Maurud videre.