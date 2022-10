Død mann i Ulsberg er identifisert

NTB

Politiet bekrefter fredag at mannen som ble funnet død i Ulsberg i Trøndelag torsdag, er 46-åringen som ble meldt savnet i Rennebu for to uker siden.

I en pressemelding opplyser Trøndelag politidistrikt at identiteten er bekreftet på bakgrunn av DNA-prøver.

Pårørende er varslet, melder politiet.

En person er siktet for grov kroppsskade med døden til følge i saken. Vedkommende sitter fortsatt i varetekt.

Den siktede ble pågrepet etter at politiet fikk opplysninger om at det skal ha vært en fysisk krangel mellom de to i forkant av at 46-åringen forsvant.

– De to er bekjente og tilhører et kriminelt miljø i området. Begge er kjent for politiet fra tidligere, sa politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt til NTB etter at siktelsen ble kjent tidligere i oktober.