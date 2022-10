Riksadvokaten: Politiet har feilbehandlet saker om bøtesoning

NTB

Saker om bøtesoning har i stor grad blitt mangelfullt behandlet, og Riksadvokaten pålegger påtalemyndigheten å gjennomføre umiddelbare tiltak.

De regionale statsadvokatembetene har kartlagt politidistriktenes praksis for behandling av saker om bøtesoning, opplyser Riksadvokaten.

Det har avdekket at slike saker i stor grad oversendes Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven.

Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg sier at det som er avdekket, er alvorlig og sterkt beklagelig.

– Omfanget av den mangelfulle praksisen vil nå bli undersøkt nærmere. Dette omfatter hvor lenge en slik praksis har gjort seg gjeldende, og hvor mange personer som har blitt innkalt til soning i en nærmere angitt periode, sier assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg.

Riksadvokaten har beordret umiddelbar oppfølging av situasjonen fra påtalemyndigheten:

– Personer som soner bøtestraff på mangelfullt grunnlag, skal løslates.

– Saker der soning ikke ennå er påbegynt, skal gjennomgås slik at straffen bare sones i saker der lovens vilkår er oppfylt.

– Statsadvokatene skal forsikre seg om at rutiner vedrørende bøtesoning er i tråd med lovens vilkår.

Formålet med bøtesoning er at personer som har fått én eller flere bøter, men ikke kan betale disse, kan gjøre opp for seg med samfunnsnyttig tjeneste istedenfor å sone i fengsel.