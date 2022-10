Kioskansatt skrapte lodd for 750.000 kroner uten å betale

NTB

En ansatt i en kiosk i Bærum skrapte lodd for 750.000 kroner uten å betale for seg. Hun satte gevinster for nesten 400.000 kroner inn på sin egen bankkonto.

Nå må kvinnen møte opp i Asker og Bærum tingrett for å svare for skrapelodd-misbruket, som pågikk i rundt et halvt år – fra desember 2020 til juni 2021 – før hun ble avslørt, skriver Røyken og Hurums Avis.

Kioskeieren fikk beskjed fra regnskapskontoret om at noe ikke stemte allerede etter en drøy måned, men fikk ikke reagert før flere måneder senere. Da viste stikkprøver i juni 2021 at kvinnen i 20-årene hadde skrapt lodd for mellom 2.500 og 10.000 kroner daglig

I november må kvinnen møte opp i retten tiltalt for grovt underslag. Kvinnen har innrømmet forholdet, og meningen var at saken skulle opp som en tilståelsesdom tidligere i år, men tiltalte ombestemte seg slik at det blir vanlig rettssak istedenfor.