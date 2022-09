Én av tre fartsanmeldte er under 25 år

Hver tredje sjåfør som er anmeldt for fartsovertredelser hittil i år er under 25 år. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB Les mer Lukk

NTB

Nesten 7.500 personer er anmeldt for å kjøre for fort hittil i år. Hver tredje sjåfør er under 25 år. – Urovekkende, mener organisasjonen Ung i trafikken.