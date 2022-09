Mehl: – Vi vil stenge grensen mot Russland raskt om det skulle bli nødvendig

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier regjeringen er klar for å stenge grensa mot Russland dersom det blir nødvendig. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier regjeringen er forberedt på å stenge grensen mot Russland raskt dersom det skulle bli nødvendig.

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel, sier justisministeren i en pressemelding.

Hun sier imidlertid at det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland.

– Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen og kontrollerer alle som kommer nøye, sier Mehl.

Regjeringen har fra tidligere strammet inn praksis knyttet til visum for russere, og det innvilges i hovedsak ikke turistvisum for russere etter dette.

Vurderer å gjøre som Finland

Over 17.000 russere kom over grensen fra Russland til Finland forrige helg. Landet har besluttet å stenge grensene for russiske statsborgere med innreisevisum fra og med fredag.

Den norsk-russiske grenseovergangen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark fredag formiddag. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

Mehl sier regjeringen er klar til å gjennomføre tilsvarende innstramming som Finland har gjort, men sier den vil avvente en eventuell iverksettelse.

Da NTB var på grensa ved Storskog fredag formiddag, kom det en jevn strøm av russiske biler og minibusser. Inntrykket var imidlertid at det var noe mindre trafikk enn tidligere i uka, da det kom over 400 russere hver dag.

Det er dermed foreløpig usikkert hvilken effekt Finlands grensestengning vil ha på trafikken inn til Norge, som nå blir det eneste av Schengen-landene med åpen grense mot Russland.

Øker beredskapen

Mobiliseringen i Russland og meldingene om en mulig utreisenekt for russiske borgere øker ifølge regjeringen risikoen for ulovlig grensepassering utenfor grenseovergangen på Storskog.

Som følge av dette opplyser Mehl at regjeringen også styrker beredskapen og kontrollen ved den norsk-russiske grensen.

Fra og med fredag stasjoneres et politihelikopter med sensorer i Finnmark politidistrikt for å øke beredskapen. Dette skal øke kapasiteten til å avdekke eventuelle ulovlige grensepasseringer.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Grensen til Russland er på 198 kilometer, og ligger i stor grad i Pasvikelven.