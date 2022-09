Mann dømt for vold mot seksåring i barnehage

NTB

En mann i 50-årene er i Vestfold tingrett dømt til 45 dagers fengsel for å ha sparket en seks år gammel barnehagegutt i skrittet og i rumpa.

Retten fant det klart skjerpende at handlingen ble begått overfor et barn, og at tiltalte som ansatt i barnehagen skulle fungere som en omsorgsperson for fornærmede, melder NRK.

30 dager av straffen på 45 dagers fengsel er gjort betinget med en prøvetid på to år. Mannen er også dømt til å betale gutten 10.000 kroner i oppreisning.