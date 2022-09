NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag fredag 29. september.

Russland annekterer fire okkuperte områder i Ukraina

Russland planlegger å annektere fire russisk-okkuperte områder i Ukraina under en seremoni i Moskva klokka 14 fredag norsk tid. Det dreier seg om Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. I de aktuelle regionene er det blitt holdt såkalte folkeavstemninger om innlemmelse i Russland som av internasjonale observatører regnes for å ha vært verken frie eller rettferdige. Norge og en rekke andre land har fordømt avstemningene og sagt de ikke vil anerkjenne resultatet.

Nord Stream-lekkasjene opp i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd møtes for å diskutere lekkasjene i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Det er Russland som har bedt om møtet. Norge har økt beredskapen på norsk sokkel etter lekkasjene i Østersjøen natt til mandag, som mange mener var sabotasje og en villet handling.

Statnett holder pressemøte om SAKS-tiltak

Statnett legger fram sin utredning av mulige tiltak for å redusere risikoen for strømrasjonering i Norge, såkalte SAKS-tiltak, klokken 10. NVE ba Statnett i juni om å oversende en utredning av behov for fremtidige tiltak. Utredningen vurderer også spesifikt behovet for mulige tiltak vinteren 2022-2023.

Mekling for flygelederne – kan bli streik fra 1. oktober

Meklingen går 29. og 30. september. Meklingsfrist er ved midnatt natt til lørdag 1. oktober. Meklingen gjelder Flygelederoverenskomsten. Partene er Norsk Flygelederforening og NHO luftfart.

Ledervalg i franske Nasjonal samling

Det franske ytre høyre-partiet Nasjonal samling begynner prosessen med å velge ny leder. De to hovedkandidatene er Jordan Bardella og Louis Aliot. Partileder Marine Le Pen har kunngjort at hun går av for å konsentrere seg om å lede partiets gruppe i nasjonalforsamlingen.