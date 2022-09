Budsjettlekkasje: 96 millioner til sportsutstyr og fritidsaktiviteter

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bekrefter overfor VG at de har funnet plass til en satsing for barn og unge, som trenger hjelp til å delta i aktiviteter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Regjeringen har satt av 96 millioner kroner ekstra til sportsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge i statsbudsjettet som kommer neste uke.

Det forteller Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG:

– Jeg kan bekrefte at vi har funnet plass til en viktig satsing for barn og unge, som trenger hjelp til å delta i aktiviteter. Vi øker innsatsen på dette feltet med 96 millioner kroner i statsbudsjettet, sier Toppe til VG.

Det er en av få satsinger som regjeringen har lagt inn i sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Budsjettet legges fram torsdag 6. oktober.

– Vi vet det er mange foreldre som ikke har råd til å kjøpe slalåmski, skateboard eller annet sports- og fritidsutstyr. Dette utstyret er nøkkelen til at barna kan få kjøre slalåm eller å skate. Da skal foreldrene vite at det finnes ordninger som gjør at de kan få eller få låne utstyr, sier Toppe.

I tillegg skal pengene gå til gratis eller rimelige ferie- og fritidsaktiviteter og til lokale fritidskasser som dekker kontingenter eller andre utgifter til fritidsaktiviteter.