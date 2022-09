UD: Norge fordømmer Russlands planer om annektering av ukrainske områder

Norge fordømmer Russlands planer om å innlemme fire ukrainske regioner som en del av Russland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Annekteringen skal være basert på Russlands gjennomføring av såkalte «folkeavstemninger» i regionene Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja, i strid med folkeretten. Disse «folkeavstemningene» er gjennomført under militær okkupasjon, sier Huitfeldt til NTB.

– Norge støtter Ukrainas suverenitet, landets rett til å bestemme innenfor egne grenser og til å forsvare seg mot Russlands militære angrep. En russisk beslutning om å innlemme disse områdene i Russland endrer ikke på dette. Vi vil fortsette den politiske, økonomiske og militære støtten til Ukraina, sier hun.

Planlegger annektering

Russland planlegger å annektere fire russisk-okkuperte områder i Ukraina under en seremoni i Moskva klokka 14 fredag norsk tid.

Her vil president Vladimir Putin være til stede, ifølge den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov.

Det dreier seg om Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Donetsk og Luhansk har vært inntatt av separatister med støtte fra Russland siden 2014, og anerkjennes av Russland som selvstendige folkerepublikker.

Denne anerkjennelsen deles ikke av resten av verden. De russiskokkuperte delene av de ukrainske fylkene Kherson og Zaporizjzja vil også bli innlemmet.

Følger kjent mønster

De såkalte folkeavstemningene følger et mønster fra 2014, da Russland inntok Krim i etterkant av at Kreml-vennlige Viktor Janukovitsj ble avsatt under Euromaidan-revolusjonen i Kyiv.

Etter at halvøya ble inntatt organiserte Russland en folkeavstemning som i utgangspunktet viste et klart flertall for russisk annektering. Imidlertid ble resultatet betraktet som gitt på forhånd, og det var bilder av valgfunksjonærer som gikk fra dør til dør med stemmeurner, med følge av tungt bevæpnede russiske styrker.