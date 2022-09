Kraftskatt vil føre til milliardtap for Oslo

NTB

Dersom regjeringens foreslåtte kraftskatt blir gjennomført må Oslo kommune regne med å tape om lag en milliard kroner i inntekter fra kraftselskapet Hafslund.

Det bekrefter finansbyråd Einar Wilhelmsen overfor Avisa Oslo.

Bakgrunnen er at regjeringen onsdag kunngjorde en stor skattepakke for naturressurser, hvor målet er å hente rundt 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett.

For Oslo vil det bety et milliardtap ettersom kommunen er delvis avhengig av inntektene fra sitt heleide kraftselskap Hafslund. Dersom det blir godkjent innebærer det også at byrådets foreslåtte budsjett for 2023 ikke lenger er realistisk ettersom Oslo lener seg tungt på salg av strøm for å finansiere budsjettet.

Neste uke presenterer også regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2023 og fram, hvor det vil bli kjent hvor mye som planlegges å settes av til kommunene.