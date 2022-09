Politiet: Rundt 90 personer anholdt etter voldelige demonstrasjoner ved Irans ambassade i Oslo

NTB

Politiet sier de har gjenopprettet kontroll på eiendommen etter voldelige opptøyer ved Irans ambassade i Oslo. Rundt 90 personer er anholdt.

– Disse vil innbringes til sentralarresten, opplyser politiet i Oslo.

Politiet skal gjøre individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle om vedkommende skal anmeldes.

Bilder fra stedet viser at demonstrantene hadde med seg kurdiske flagg. Samtlige av de pågrepne kjøres til arresten, skriver politiet på Twitter.

– Status per nå er at vi har opprettet kontroll på området tilhørende ambassaden. Det er ingen uvedkommende der inne nå, det kastes ikke stein mer, og situasjonen er relativt rolig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

To lettere skadd

Politiet holdt først igjen 30–40 personer i Skarpsnoparken like ved ambassaden.

– Disse personene har brutt en del pålegg og vært med på å kaste stein og å være utagerende mot ambassaden, sier Stokkli.

Ved 15.30-tiden opplyste politiet at rundt 90 personer er anholdt.

Stokkli sier to personer er lettere skadd i forbindelse med demonstrasjonen. Om dette er demonstranter eller forbipasserende, er uklart.

– De to skadde får tilsyn av ambulansepersonell, sier operasjonslederen.

Tåregass

Stokkli bekrefter at politiet har brukt tåregass for å få kontroll på situasjonen.

– Det er ikke meldt om skader på politipersonell. Men det er skade på fasade og gjerder tilhørende ambassaden, sier Stokkli.

Det var ved 14-tiden politiet meldte at det pågikk en demonstrasjon ved den iranske ambassaden hvor «mange» opptrådte voldelig og utagerende. Flere skal også ha forsøkt å ta seg inn på ambassaden.

Politiet rykket ut med betydelige ressurser.

– Det er kastet stein mot ambassaden, og flere har prøvd å ta seg inn. Vi er der med et betydelig antall politifolk, og har ikke kontroll på situasjonen, men begynner å få det. Vi vet ikke om det er skadde, sa Stokkli til NTB.

Til VG sa han at det var rundt 100 personer på stedet.

Stortingspresidenten kritisk

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), som selv er fra Iran, mener det er uakseptabelt dersom det stemmer at det ble tydd til vold i forbindelse med demonstrasjonen.

– Jeg vet saken engasjerer og mange er sterkt berørt av at unge mennesker som kjemper for frihet og demokrati i Irans gater blir møt med kuler og vold. De blir drept og mange føler seg maktesløse her i trygge Norge og alle andre steder i verden hvor man også ser store solidaritets markeringer for deres frihetskamp, skriver han på Facebook.

– Men alle som står opp for demokrati og ytringsfrihet i Norge må respektere våre demokratiske spilleregler. Dersom det stemmer at noen tyr til vold, er det uakseptabelt. Bruk stemmen og vis solidaritet. Ikke ødelegg de unges frihetskamp med uakseptabel oppførsel, skriver Gharahkhani.

Ikke varslet

Ifølge politiet var torsdagens demonstrasjon ikke varslet på forhånd.

Gruppen Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI) hadde imidlertid varslet en demonstrasjon ved ambassaden fra klokka 17 torsdag.

– Vår aksjon er en liten del av verdens omfattende protester mot presteregimet i Iran etter at moralpolitiet drepte Mahsa Amini, en 22 år gammel kvinne. Dette utløste et omfattende folkeopprør over hele landet. Folk i Iran viste sin avsky og ønsket å styrte mulla-regimet for å etablere en sekulær, demokratisk og fri styreform i Iran, heter det i en pressemelding fra gruppen.

Store demonstrasjoner i Iran

Det har vært store demonstrasjoner i Iran de siste to ukene etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde mens hun var anholdt av moralpolitiet. Mange er drept av regimet under disse demonstrasjonene.

Torsdagens demonstrasjoner skjedde dagen etter nyheten om at ni mennesker ble drept i et iransk bombeangrep mot den iransk-kurdiske opposisjonsgruppa KDPI i Nord-Irak.

Tidligere torsdag skjerpet Utenriksdepartementet (UD) reiserådet for reiser til Iran. De ber nordmenn om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til landet.