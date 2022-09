Regjeringens nettsider er oppe igjen etter å ha vært nede i en kort periode

NTB

Nettsidene til regjeringen var nede i 10.35-tiden torsdag formiddag, men var oppe igjen etter kort tid. Nedetiden skyldes ikke noe dataangrep.

Kommunikasjonsenheten ved Statsministerens kontor opplyser til NTB at de er kjent med at nettsidene har vært nede, men henviser til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) for ytterligere informasjon.

DSS står blant annet for de digitale tjenestene til regjeringen og departementene.

– Vi har avdekket at nedetiden ikke skyldes noen form for angrep. Årsaken var endringer i infrastrukturen hos vår eksterne driftsleverandør. Flere kunder opplevde det samme problemet. Driftsleverandøren undersøker hvorfor endringen førte til ustabilitet, opplyser presseansvarlig Ketil Nordgård i DSS til NTB via SMS.