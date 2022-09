NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 29. september.

Mekling for flygelederne

I dag startet meklingen mellom Norsk Flygelederforening og NHO luftfart hos Riksmekleren. Det er fare for streik fra lørdag. Meklingen gjelder flygelederoverenskomsten.

Folkerettskonferansen 2022



Temaet er krigen i Ukraina og de folkerettslige problemstillingene når Folkerettskonferansen 2022 arrangeres på Litteraturhuset i Oslo. Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Røde Kors står bak arrangementet.

Fårikålens dag

For å promotere fårikål besluttet Opplysningskontoret for kjøtt i 1997 at siste torsdag i september, altså i dag, skal være fårikålens dag. Dagen promoteres nå av Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Harris til Sør-Korea

USAs visepresident Kamala Harris er på besøk i Sør-Korea. Der skal hun ha møte med Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol og også besøke den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea, noe som trolig vil føre til reaksjoner fra nordkoreanerne. Nord-Korea gjennomførte nye rakettester onsdag, og USA og Sør-Korea tror regimet forbereder en atomtest.

Folkemordtiltalt rwander for retten i Haag

Rettssaken mot 89 år gamle Felicien Kabuga, som er tiltalt for å ha vært med på å finansiere folkemordet i Rwanda i 1994, starter. Kabuga ble pågrepet i Paris i 2020, etter 25 år på rømmen. Han ble deretter utlevert til den internasjonale domstolen i Haag. Rundt 800.000 tutsier og moderate hutuer ble drept av Rwandas hutudominerte regjeringshær og hutuekstremister under det 100 dager lange folkemordet i 1994.

Casper Ruud møter chilener i Seoul

Tennisesset Casper Ruud (23) møter chilenske Nicolas Jarry (26) i ATP 250-turneringen i tennis i Sør-Korea i dag. Jarry er rangert som nummer 111 på verdensrankingen og har aldri møtt Ruud før. Ruud kommer til Seoul som verdenstoer og er høyest seedet i turneringen. Taylor Fritz og Denis Shapovalov er andre favoritter i feltet. Kampen starter tidligst klokka 12.