Aktoratet ber om halvannet års fengsel for tiltalt NTNU-professor

NTB

En tidligere NTNU-professor bør dømmes til fengsel i ett og et halvt år for å ha invitert iranske gjesteforskere uten at det var klarert, mener aktoratet.