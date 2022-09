Traktorfører nekter straffskyld etter dødsulykke på Jæren

NTB

Traktorføreren som er siktet for uaktsom kjøring etter at en seksårig jente omkom i en traffikkulykke ved Pollestad på Jæren sist onsdag, nekter straffskyld.

Det opplyser hans forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, til Stavanger Aftenblad.

– Min klient ble avhørt av politiet mandag denne uken med både sine foreldre og meg til stede, sier han til avisen.

Den seksårige jenta ble fraktet med luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus, men døde dagen etter av skadene. Hun var på en sparkesykkel da hun ble påkjørt av traktorføreren, som er en gutt under 18 år.

Politiadvokat Lene Tesdal Tonstad i Sørvest politidistrikt sier til avisen at de fortsatt etterforsker saken og avhører vitner, men at det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. Traktorføreren har fått førerkortet midlertidig beslaglagt.

– Vi skal møte hos politiet igjen torsdag, for å gjennomgå utskriften av lydopptakene fra mandagens avhør. Da regner jeg med at det vil komme noen tilleggsspørsmål, og at min klient deretter er ferdig avhørt, sier Borgersen til avisen.