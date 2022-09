Mehl: – Noe av hensikten er å skape uro og usikkerhet

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier noe av hensikten med det som blir kalt en sabotasjehandling i Østersjøen, er å skape uro og usikkerhet i samfunnet.

– Vi må stå sammen, og derfor er jeg veldig glad for at vi har en god dialog med Stortinget. Vi må også tenke beredskap og at det er andre sammensatte trusler som vi også må ha søkelys på, sa hun på en pressekonferanse i Stortinget onsdag ettermiddag.

Mehl trakk særlig fram cyberangrep, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet har høynet beredskapen på.

– Vi kan ikke vite hva som skjer neste gang, men vi vet at en ny hendelse ikke vil ha det sammen scenarioet som det som har skjedd nå, sa hun.

Hun la til at beredskapen på norsk sokkel er styrket, og politiet har redegjort for en rekke tiltak de har gjort i løpet av onsdagen.