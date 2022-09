Huitfeldt: – Må forberede oss på at energisituasjonen kan forverres

NTB

Vondt kan bli verre, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) om energisituasjonen i Europa etter gasslekkasjene i Østersjøen denne uken.

– Det er klart at Europa er i en sårbar situasjon energipolitisk, og det er jo noe vi må være forberedt på at er tøft nå og at prisene øker, men vi må også være forberedt på at det bli verre med tanke på energiforsyning til Europa, sier hun til NTB.

Tirsdag kom nyheten om at gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 lekker utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Både eksperter og politikere mener at eksplosjonene skyldes sabotasje.

Norge har økt beredskapen for norske olje- og gasselskap etter nyheten kom. Huitfeldt opplyser at det foreløpig ikke er aktuelt å be Nato om hjelp til beskyttelse av norsk infrastruktur.

– Det er jo en ny sikkerhetspolitisk situasjon, og det er i det lyset vi foretar vurderinger, sier hun.