Grensetrafikken over Storskog har stoppet opp

Mennesker krysser grensen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark. Etter at denne bussen kom til grenseovergangen, stoppet trafikken helt opp.

NTB

Finnmark politidistrikt opplyser at det brått har blitt stille på grensen over Storskog. Vi har ikke fått noen informasjon fra russisk side, sier politiet.

Det var en jevn strøm av biler, minibusser og busser som fraktet mennesker – stort sett unge menn – inn i Norge onsdag formiddag. NTB kunne telle et titall minibusser.

I 13-tida ankom en buss som stoppet opp mens passasjerene var inne til grensekontroll. Etter det stoppet trafikken helt opp. Senere bekrefter politiet at det ikke har kommet noen siden. Ryktene har gått om at Russland kunne komme til å stenge grensa, men dette er ikke bekreftet fra russisk side.

– Trafikken over Storskog inn i Norge stoppet opp klokken 13.15 i dag. Vi har ikke fått noen informasjon fra russisk side, så det er vanskelig å si om Russland har innført utreisebegrensninger eller om det skyldes normale svingninger, sier Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt til NTB.

– Krevende

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt var på grensa da trafikken stoppet opp.

– Nå har jeg bare vært og hilst på mannskapet på Storskog for å se om det går bra med dem. Det kan være krevende å stå der for dem i den situasjonen vi er i nå, sa hun til NTB.

Hætta sier at en eventuell stengning av grensa fra russisk side ikke vil påvirke norsk politi nevneverdig.

– Det vil ikke påvirke oss noe annet enn at det blir mindre trafikk over Storskog. Men det betyr kanskje også at vi må overvåke green border bedre, sier Hætta.

– Påkjenning

Hun sier det er en påkjenning for mannskapet å jobbe i denne perioden.

– Det er både på grunn av pågangen og den typen reisende vi har med å gjøre. Det er veldig mangeslunget, du har det at de drar fordi de sannsynligvis ikke ønsker å bli sendt i krigen, det er det menneskelige aspektet i det, sier Hætta.

Hun påpeker at trafikken ikke har vært like stor som før pandemien og anslår at det har kommet rundt 400 russere om dagen. Hva som skjer framover, er det vanskelig å si, ifølge politiet.

– I løpet av morgendagen og dagene som kommer vil vi kunne se om det danner seg et bilde, sier Solheim.

458 inn og 140 ut

Tirsdag kom totalt 458 personer inn over grensen til Norge, mens 140 reiste ut. VG omtalte saken først.

– Vi ser det samme bildet som viser seg ellers på Schengens yttergrense, om at menn i mobiliseringsdyktig alder reiser ut av Russland, opplyser Solheim til avisen.

En rekke land i Europa har opplevd økt tilstrømming av russere etter at president Vladimir Putin erklærte delvis mobilisering i forbindelse med krigen i Ukraina sist onsdag.