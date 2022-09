Forsvaret om beredskapen på norsk sokkel: – Vi er klare til å støtte

NTB

Politiet og bransjen har satt i verk flere tiltak for å øke beredskapen rundt norske olje- og gassinstallasjoner. Forsvaret bistår foreløpig ikke, men sier de står klar.

– Forsvaret følger situasjonen nøye og er i tett dialog med politiet for å få en felles forståelse av situasjonen. Vi er klare til å støtte, og ser på hva Forsvaret kan bistå politiet med gjennom bistandsinstruksen, skriver Jonny Karlsen, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, i en epost til NTB.

Til tross for tiltakene som er iverksatt, så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere onsdag at det ikke foreligger noen konkret trussel mot norske installasjoner.

– Forsvaret følger som vanlig situasjonen i våre nærområder tett, og har god oversikt over aktivitet gjennom våre daglige operasjoner og i dialog med våre samarbeidspartnere, tilføyer Karlsen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) stiller i Stortinget onsdag for å svare på spørsmål knyttet til gasslekkasjene i Østersjøen.

Tirsdag ble det kjent at det har oppstått tre lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 som er bygd for å frakte gass mellom Russland og Tyskland. Eksperter mener at eksplosjonene ikke kan skyldes jordskjelv, men trolig sabotasje.