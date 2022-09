Ny avgift for kraftselskap trer i kraft i dag

Songa kraftverk utnytter vannressursene i Tokke-Vinjevassdraget og en del av Skiensvassdraget. Ved fortsatt høye strømpriser må selskapet ut med en ny avgift. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Regjeringen foreslår en ny avgift for kraftselskapene på 23 prosent av en kraftpris over 70 øre per kilowattime. For de største gjelder ordningen fra i dag.