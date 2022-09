Video viser hva som skjedde da mann ble skutt av politiet i Alver

Politiet løsnet skudd mot en mann under en politiaksjon i Knarvik i Nordhordland. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

En overvåkingsvideo viser ifølge Spesialenheten hendelsesforløpet da en mann ble skutt av politiet ved Nordhordland legevakt i Knarvik sist helg.

Politiet løsnet like etter midnatt fredag skudd mot mannen i 20-årene, som ikke ble alvorlig skadd. En tjenestemann har rutinessig status som mistenkt i saken. To polititjenestemenn har forklart at mannen truet med en kniv.

Etterforskningsleder Thomas B. Arntsen i Spesialenheten sier til Bergens Tidende at videoopptakene bekrefter dette.

– Han beveger seg mot politiet med kniven. Jeg vil ikke gå i detalj, men han har i hvert fall kniven fremme og går mot politiet, sier Arntsen.

– Videoen er veldig tydelig, viser det hele, både politi og fornærmet, forut for og ved selve hendelsen, sier han.

Det ble avfyrt ett varselskudd og ett skudd som traff mannen i beinet. Både politifolkene og fornærmede er avhørt, i tillegg til to ambulansearbeidere som var øyenvitner til skytingen. Mannen som ble skutt ble løslatt mandag.