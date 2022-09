Ingrid Aunes minnepris til professor Inger Skjelsbæk

NTB

Professor Inger Skjelsbæk får Ingrid Aunes minnepris for sitt langvarige arbeid mot seksualisert vold i krig, blant annet i Ukraina.

Ifølge Klassekampen omtaler priskomiteen Skjelsbæk som en pioner innen norsk fredsforskning.

Hun er en uredd stemme som setter søkelys på kvinnenes situasjon og den seksualiserte volden som foregår i Ukraina akkurat nå, sier Marianne Marthinsen, som er styreleder for Ingrid Aunes minnepris.

Døde i båtulykke

Sommeren 2019 døde Ap-politiker Ingrid Aune i en båtulykke, bare 33 år gammel. Aune var politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet og ble som 29-åring ordfører i Malvik kommune i Trøndelag.

Etter Aunes død opprettet venner en minnepris for å videreføre hennes engasjement for nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinners rettigheter i konflikt.

– Jeg er overrasket og veldig beæret over å få denne prisen. Jeg kjente ikke Aune personlig, men husker engasjementet hennes, sier Skjelsbæk til Klassekampen.

Russiske overgrep i Ukraina

Prisvinneren er for tiden i Sarajevo for å intervjue kvinner som har fått barn etter overgrep i krig. Etter den russiske invasjonen av Ukraina har Skjelsbæk vært aktiv for å belyse bruken av seksuelle overgrep fra russisk side.

– Vi har ennå ikke tall, men omfanget later til å være omfattende. Noe av grunnen til at vi vet det, er at mange av ofrene tør snakke om det, sier hun.

Utdelingen skjer på Litteraturhuset i Oslo på Ingrid Aunes bursdag, 19. oktober. Prisen består av 30.000 kroner og et diplom.