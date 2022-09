Amerikansk fly berget på Senja

NTB

Et amerikansk Osprey-fartøy som tidligere i år måtte nødlande på Senja, er hentet ut fra naturreservatet der det sto.

Arbeidet med å berge fartøyet beskrives som krevende, og så seint som søndag måtte det utsettes på grunn av værforholdene. Tirsdag ble operasjonen fullført.

– Ospreyen er nå trygt over på den flytende lekteren og transporteres til havn i Sørreisa. Det har vært både spennende og utfordrende, sier Odd Helge Wang, sjefsersjant ved Maritim helikopterving på Bardufoss.

– Flyet sto for langt unna vannkanten til å kunne løftes direkte ut med kranbåten. Sammen med soldater fra Ingeniørbataljonen på Skjold har vi bygget en rampe av stokkematter, og så slept flyet ned til sjøen. Høy sjø gjorde at selve løftet har blitt utsatt et par ganger, men i dag var forholdene perfekte, legger han til.

Bell Boeing V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge. Det kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Under en øvelse 12. august i år måtte flyet gjennomføre en kontrollert nødlanding på Stongodden, sør på Senja.

Bergingen har vært ledet av Luftforsvaret med bidrag fra både Hæren, Heimevernet, Statsforvalteren og det amerikanske forsvaret, samt flere sivile aktører, opplyser Forsvaret.

Et tilsvarende fly styrtet i Beiarn i Nordland i mars i år under øvelsen Cold Response. Fire amerikanske soldater omkom.