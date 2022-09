Ekspert: – Norsk gassforsyning sannsynligvis Europas største sabotasjemål

NTB

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen mener norsk gassforsyning trolig er det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i Europa nå.

– Vi har en storkrig i Europa akkurat nå. Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå, sier Karlsen til NRK.

– Det kan gjøres på mange måter, med dykkere, ubåter, ubemannede fartøy eller cyberangrep mot landinstallasjoner. Den trusselen tror jeg vi skal ta veldig alvorlig. Hvis det skulle skje, står vi overfor en svært alvorlig opptrapping av konflikten.

– Er det akutt?

– Det har vel hele debatten i dag vist veldig tydelig.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Det er oppdaget lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 utenfor den danske øya Bornholm. Les mer Lukk

Tre lekkasjer

Det er oppdaget gasslekkasjer tre steder på de to gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen. To av lekkasjene er på Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone, omtrent utenfor Simrishamn i Sverige. Nord Stream 2 lekker i dansk økonomisk sone, sørøst for Bornholm. Både norske, danske og svenske målestasjoner registrerte kraftige eksplosjoner i de samme områdene som gasslekkasjene oppsto.

Flere lands ledere har gått ut og sagt at gasslekkasjene trolig er et resultat av sabotasje, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Økt beredskap

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa tidligere tirsdag at beredskapen på norsk sokkel blir skjerpet etter gasslekkasjene.

– Det har i dag vært tett kontakt mellom regjeringen, politiet, Forsvaret og operatørene på norsk sokkel. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Noe av bakgrunnen er rapporter om økt droneaktivitet, sier Aasland i en epost til NTB.