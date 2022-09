Kunnskapsministeren er glad for at lærerstreiken er over

NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun er glad for at elevene kan vende tilbake til skolen etter at regjeringen tirsdag kveld grep inn i lærerstreiken.