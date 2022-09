Person alvorlig skadd etter mulig skytehendelse på Torshov i Oslo – kan være selvpåført

Politiet opplyser at de har kontroll på fornærmede og at de er på stedet med flere ressurser. Foto: Terje Pedersen / NTB

En person skal ifølge politiet være skutt på Torshov i Oslo. Vedkommende er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Politiet mistenker at skaden kan være selvpåført.

Politiet fikk melding om saken via AMK klokken 9.10, og politiet har funnet antatt åsted og gjort funn av våpen.

– Vi har per nå ikke informasjon som tilsier at vi må søke etter en gjerningsperson, opplyste politiet på Twitter.

Åstedet ble raskt sperret av og undersøkt av krimteknikere. I tillegg har vitner blitt i området avhørt.

Innsatsleder Tonje Brandrud sier til Avisa Oslo rett over klokken 10.30 at de nå avslutter på stedet.

Venter med alder og kjønn



Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NTB ønsker ikke å si noe om alder eller kjønn på den skadde personen, som ifølge Avisa Oslo skal være en mann i 30-årene.

– Vi jobber med flere hypoteser, inkludert muligheten for at skaden er selvpåført, tvitrer politiet.

Politiet på stedet sier til VG at de har kontroll på fire personer.

– Vi har kontroll på personer som vi mener har vært til stede når hendelsen skjedde og som kan belyse saken, sier Brandrud.

Holdt barna inne



Ved Nordpolen skole, som ligger drøyt 200 meter unna Haarklous plass der politiet har sperret av et område, ble alle elevene holdt innendørs. «Elever som ennå ikke er kommet på skolen, bes holde seg hjemme til ny beskjed kommer, og rektor har gått ut med beskjed til barn som fortsatt er hjemme om at de ikke må bevege seg utendørs», het det i en melding fra rektor til foreldre.

Også fra Espira Torshovdalen Barnehage gikk det ut beskjed til foreldrene:

«Ang skyteepisode på Torshov. Som dere kanskje har fått med dere, har det vært en skyteepisode på Torshov. Ifølge mediene mener ikke politiet at dette utgjør noen risiko for andre, men for sikkerhets skyld har vi har satt i gang beredskap der alle barna er inne, låst dører og holder oss unna vinduer inntil situasjonen er avklart».