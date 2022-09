NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 27. september.

Fengslingsmøte i Tengs-saken

Fengslingsmøtet mot mannen som er siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995, blir gjennomført som kontorforretning. Mannens forsvarer har sagt at siktede vil begjære seg løslatt, mens påtalemyndigheten vil be om fortsatt fengsling. Spørsmålet behandles av Sør-Rogaland tingrett i Sandnes.

Landskamp i fotball

Norges fotballandslag møter Serbia i den siste runden i B-divisjonen. Norge er avhengig av seier eller uavgjort for å bli gruppevinner og rykke opp til A-divisjonen i nasjonsligaen. Kampen spilles på Ullevaal stadion i Oslo fra klokken 20.45.

100 nye lærer tas ut i lærerstreiken

Fra i dag vil Utdanningsforbundet ha om lag 8.150 medlemmer ute i streik når 100 nye tas ut. Lærerstreiken har vart siden 8. juni og er den lengste lærerstreiken noensinne i Norge. I tillegg til Utdanningsforbundet har Skolenes landsforbund tatt ut 107 medlemmer og Norsk Lektorlag 89 medlemmer i streik.

Statsbegravelse for Shinzo Abe

Japans tidligere statsminister ble drept på åpen gate 8. juli i år da han holdt en tale i forbindelse med valget. Abes familie holdt en privat begravelse kort tid etter hans død, mens en statlig begravelse med statsledere holdes i dag. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal representere Norge i Abes begravelse.