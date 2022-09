NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 27. september.

Nasa-fartøy har truffet asteroide i forsvarstest

Nasas fartøy Dart traff i natt asteroiden Dimorphos. Det kan bety at jorda i framtida kan være i stand til å redde seg selv fra kosmiske objekter med kurs mot planeten. Hensikten med forsøket er å se om man kan endre en asteroides kurs ved å sende et romfartøy inn i den i høy hastighet. Manøveren blir sett på som en avgjørende prøve på vår evne til å stoppe kosmiske objekter fra å ødelegge livet på jorda.

– Treff er bekreftet for verdens første planetariske forsvarstestoppdrag, sto det skrevet på Nasas direktesending, mens ingeniører og forskere fra romfartsorganisasjonen brøt ut i jubel.

FN-utsending slår alarm om humanitær katastrofe i Haiti

FNs Haiti-utsending beskriver situasjonen i landet som en humanitær katastrofe. Desperasjonen har «nådd nye nivåer» etter to uker med voldelige opptøyer. Det har vært omfattende demonstrasjoner, opptøyer og plyndring i landet etter at statsminister Ariel Henry 11. september kunngjorde at drivstoffsubsidier må opphøre fordi de er for dyre. Regjeringen makter ikke å bekjempe mektige kriminelle gjenger eller tilby innbyggerne grunnleggende tjenester.

– En økonomisk krise, en gjengkrise og en politisk krise har sammenfalt og skapt en humanitær katastrofe, sa FN-utsendingen Helen La Lime i et krisemøte i FNs sikkerhetsråd.

Trykkfall i Nord Stream 1 etter gasslekkasje i Nord Stream 2

Trykket har falt i gassrørledningen Nord Stream 1, opplyste operatøren i går kveld. Det skjer etter at det ble observert en lekkasje i Nord Stream 2 tidligere. Tyske myndigheter opplyser til nyhetsbyrået at de ikke vet hva som forårsaket trykkfallet.

Nord Stream 1 er den gamle gassrørledningen som har fraktet gass fra Russland til Tyskland. I går ble det også meldt om et plutselig trykkfall i Nord Stream 2, som går fra Russland til Tyskland via Østersjøen. På kort tid falt trykket fra 105 bar til 7 bar. Like etter kunngjorde den danske sjøfartsmyndigheten Søfartsstyrelsen at det var observert en gasslekkasje sørøst for øya Bornholm i Østersjøen, der ledningen går. Det er uklart hva som har forårsaket lekkasjen.

Kraftig nedgang i ulykker med elsparkesykkel



Tallet på skadde i ulykker med elsparkesykkel i Oslo falt med nær 80 prosent fra juli i fjor til juli i år. I mellomtiden har det blitt innført promillegrense.

Det er avisa Vårt Oslo som har fått tallene fra Skadelegevakten. I gjennomsnitt behandlet legevakten 14,5 skadde elsparkesyklister daglig i juli 2021. I samme måned i år hadde det falt til tre i gjennomsnitt per dag.

Skadd mann funnet utendørs i Trondheim

En mann er funnet med alvorlige skader utendørs på Bakklandet i Trondheim. Det er ikke kjent hva som har skjedd. Trøndelag politidistrikt meldte om saken rett etter klokka 1.30 natt til tirsdag.

Til Adresseavisen opplyser innsatsleder Margrethe Wenseth at mannen er alvorlig skadd og er fraktet til St. Olavs hospital.

Brann i barnehage i Bergen trolig påsatt

Det brant i natt i en lekehytte i en barnehage i Fyllingsdalen i Bergen. Mye tyder på at den er påsatt, ifølge politiet. Ingen er pågrepet i saken.

Meldingen om brannen i barnehagen i Nebbestølen kom klokka 1.31. Brannen var slukket rundt 20 minutter senere, opplyser Vest politidistrikt.