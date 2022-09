Bevisstløs mann funnet i Trondheim – politiet etterlyser vitner

NTB

En mann ble rett etter midnatt tirsdag funnet liggende utendørs på Bakklandet i Trondheim. Mannen hadde alvorlige skader, men det er uklart hva som har skjedd.

Politiet fikk melding om at en mann var funnet bevisstløs liggende på bakken i Nedre Bakklandet klokken 00.15 natt til tirsdag.

Mannen ble deretter kjørt til sykehus med alvorlige skader.

– Det er flere mulige forklaringer på hva som kan ha skjedd; han kan være utsatt for et straffbart forhold, det kan dreie seg om en ulykke eller en selvpåført skade, det er dette vi jobber for å finne ut av, opplyser politiadvokat Mette Kollstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Mannen skal ifølge politiet ha hodeskader. Politiet jobber med flere hypoteser om hva som kan ha skjedd.

– Kriminalteknikere jobber med undersøkelser på stedet og flere vitner som var på stedet er avhørt. Politiet vil avhøre den skadde mannen så snart han er i stand til det, sier Kollstrøm.

Hun sier at politiet er interessert i å komme i kontakt med vitner som kan ha sett eller hørt noe, eller som har videoovervåking enten i bil eller som dekker Nedre Bakklandet.