21-åring dømt for å ha voldtatt to tenåringer på fest

NTB

En 21 år gammel mann fra Stavanger er i Sør-Rogaland tingrett dømt til seks år og seks måneders ubetinget fengsel blant annet for å ha voldtatt to unge kvinner på fest.

Han er i tillegg idømt å betale henholdsvis 275.000 kroner og 225.000 kroner i oppreisningserstatning til de to kvinnene, som var 19 og 16 år. Han er også dømt for vold og trusler mot en av kvinnene.

Begge overgrepene skjedde på en privatadresse i Sandnes i juni i fjor, hvor tiltalte og de fornærmede var blant de inviterte, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at 21-åringen forgrep seg kvinnene, og at det ble gjort DNA-funn som bekreftet det de to fornærmede kvinnene hadde forklart i retten, skriver avisen.

I tillegg til voldtekt dømmes 21-åringen også for seksuelt krenkende atferd overfor en tredje festdeltaker. Han må samtidig betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til en tidligere kjæreste.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, og i retten forklarte han at han husker noe fra starten av festen, men ikke noe av hva som skjedde senere.