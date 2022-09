DNB og Sparebank 1 hever boliglånsrenten

NTB

DNB og Sparebank 1 følger Norges Bank og hever nå renten for både boliglån og innskudd med et halvt prosentpoeng.

– Som følge av Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng på rentemøtet 22. september, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, som leder personmarkedet i DNB.

Banken opplyser at unge som kjøper sin første bolig vil få DNBs beste flytende rente på 3,39 prosent.

De nye DNB-rentene vil gjelde for nye boliglån og innskudd fra 27. september, og for eksisterende boliglån og innskudd fra 7. november.

Minutter etter rentevarselet fra DNB kunngjør SpareBank 1 at de gjør det samme.

– Norges Bank har lenge varslet at styringsrenten skal opp for å dempe den høye prisveksten. Også etter denne renteøkningen er boliglånsrenten er på et lavt nivå historisk sett. Vi tror at de fleste vil tåle de varslede renteøkningene, sier Nelly Maske, konserndirektør for Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

I forrige uke økte Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent.