Haukelifjell stengt på grunn av snø og glatte veier

NTB

Snø på Haukelifjell har ført til glatte veier på E134, som er midlertidig stengt i påvente av salting.

– Det snør på Haukelifjell, og på omkjøringsveien for Haukelitunnelen er det nå så glatt at trafikken må vente til det er saltet. Dette kan ta opp mot 2 timer, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter like før klokken 9.

Meteorologene melder at det er nysnø i sikte, men beroliger med at vinteren ikke er her helt enda. Det har falt litt snø på noen av fjellovergangene i Sør-Norge, blant annet Sognefjellet.

Det er allerede sendt ut gult farevarsel om snø i høyfjellet i Sør-Norge.