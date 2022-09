Én av tre tenåringer har sett slåssing og alkoholsalg på nett

NTB

Medietilsynet ber globale nettaktører øke innsatsen mot ulovlig innhold. Andelen unge som eksponeres for slåsskamper og salg av alkohol på nett, går ikke ned.

Tall fra undersøkelsen Barn og medier 2022 viser at 30 prosent i alderen 13–18 år har sett planlegging av slåssing eller slåsskamper i løpet av det siste året, samme andel som i 2020. 33 prosent har sett salg av alkohol på nett, mot 28 prosent i 2020. 23 prosent har sett salg av hasj/marihuana på nett, samme andel som i 2020.

– Vi mener at tjenester som Tiktok, Instagram og Snapchat må øke innsatsen for å hindre spredning av slikt innhold, uttaler direktør i Medietilsynet Mari Velsand i en pressemelding.

Nettpatruljen ved Oslo politidistrikt melder om en delingskultur som bekymrer. Voldsvideoene deles hyppig, og volden er grovere enn tidligere.

– Å bli eksponert for vold og rusmidler på digitale plattformer kan bidra til at dette oppleves som normalt. Det kan også senke terskelen for å prøve rusmidler i tidlig alder, eller bidra til at ulovlig innhold blir delt videre, sier Velsand.

Læringsopplegg

Avsnittsleder Anne Katrin Storsveen Oppegaard i Nettpatruljen sier de ofte får tips om voldsvideoer som spres, og at de snakker med fornærmede som står i en svært vanskelig og traumatisk situasjon.

– Ungdom må få kunnskap om at deling av voldsvideoer er ulovlig og at delingen øker belastningen for den som er blitt filmet i en sårbar situasjon. Spredning og liking av videoer kan dessuten indirekte bidra til at nye videoer lages og lastes opp, sier Storsveen Oppegaard.

For å lære ungdom om konsekvenser av å dele voldsvideoer, har Kripos nylig lansert læringsopplegget «Dele = delta». Hensikten er å gi ungdom kunnskap til å ta gode valg.

Politiet ønsker å få tips om kontoer som tilbyr narkotika og alkohol til mindreårige.

– Nettet skal ikke være en arena for omsetning av ulovlige varer, sier Storsveen Oppegaard.

Omfattende materiale

Medietilsynet har samlet data om barn og unges mediehverdag siden 2006, noe som gjør det mulig å følge utviklingen over tid. I årets undersøkelse har cirka 3200 9–18-åringer fra 78 skoler over hele landet deltatt. Det er også gjennomført en foreldreundersøkelse, med cirka 2200 respondenter med barn i alderen 1–17 år.

– Heldigvis er det et mindretall blant ungdommene som har vært eksponert for slåsskamper og salg av rusmidler, og det er bra at andelen ikke er økende. Likevel er det viktig å skjerpe innsatsen mot slikt innhold på nett, sier Velsand.