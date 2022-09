NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 26. september.

Norsk Oscar-kandidat blir kjent

Filmen som skal representere Norge i konkurransen om Oscar for beste internasjonale film neste år, utpekes. Det står mellom de tre filmene som er på kortlisten: «Krigsseileren», «Alle hater Johan» og «Syk pike».

Dronning Margrethe får språkpris

Dronning Sonja står for overrekkelsen når dronning Margrethe av Danmark kommer til Norge for å motta Foreningen Nordens språkpris. Dronning Margrethe får årets pris fordi hun har et glødende engasjement for å bevare språkforståelse i Norden.

Utenriksministeren deltar i begravelsen til Shinzo Abe

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) representerer Norge under begravelsen til tidligere statsminister Shinzo Abe. Huitfeldt er i Japan i dag og i morgen vil også møte representanter for japanske myndigheter og norsk næringsliv som er etablert i landet.

Valgresultat kommer i Italia

I dag kommer de foreløpige offisielle resultatene etter gårsdagens valg på ny nasjonalforsamling i Italia. Ifølge valgdagsmålinger kan høyrekoalisjonen ledet av Giorgia Meloni ha fått så mye som 45 prosent av stemmene. I natt sa Meloni at hun ønsker å lede Italias neste regjering.

Elizabeth Holmes får straffeutmålingen

Theranos-grunnleggeren Elizabeth Holmes, som i januar ble kjent skyldig i milliardsvindel mot investorene i helseteknologiselskapet, får straffeutmålingen i en domstol i California.

Fotball: Riise tar ut tropp mot Brasil

I dag tar Hege Riise ut kvinnelandslagets tropp til landskampene mot Brasil og Nederland. Kampen mot Brasil spilles på Ullevaal 7. oktober, mens Nederland er motstander på bortebane fire dager seinere.