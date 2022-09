Fireåring på sparkesykkel påkjørt i Sandnes

NTB

Et fire år gammelt barn ble søndag påkjørt av en bil på en parkeringsplass i Sandnes. Barnet er kjørt til sykehus for sjekk.

Ulykken skjedde i 17-tiden i Kvernhusbakken i Sandnes.

– Det har vært et sammenstøt mellom en bil og et barn på fire år. Barnet var bevisst og er tatt med av ambulanse for videre sjekk, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Ulykken skjedde da en personbil skulle kjøre ut av en parkeringsplass i boligområde. Bilen skal ha hatt lav fart. Barnet var på sparkesykkel og hadde hjelm på seg, opplyser politiet.